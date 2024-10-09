THY Uçuşunda Kaptan Pilot Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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THY Uçuşunda Kaptan Pilot Hayatını Kaybetti

Seattle-İstanbul seferini yapan uçağın kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, sefer sırasında vefat etti.

09.10.2024 16:40
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(ANKARA)- Türk Hava Yolları'nın Seattle- İstanbul seferini yapan uçağın kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, sefer sırasında hayatını kaybetti. Bir kaptan ve bir yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibinin yönetimindeki uçak, New York JFK Havalimanı'na acil iniş yaptı.

THY'nin Seatle- İstanbul seferini yapan Airbus 350 tipi uçağın kaptan pilotu İlçehin Pehlivan, sefer sırasında hayatını kaybetti. Kaptan pilotun hayatını kaybetmesi üzerine uçak, New York JFK Havalimanı'na acil iniş yaptı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, pilotun ölümünü X hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Üstün'ün paylaşımı şöyle:

"TK204 sefer sayılı Seatle- İstanbul seferini icra eden TC-LGR kuyruk tescilli Airbus 350 tipi uçağımızın Kaptan Pilot'u İlçehin Pehlivan, sefer esnasında baygınlık geçirmiştir. Kaptanımıza uçakta yapılan ilk doktor müdahalesi sonuçsuz kalınca 1 kaptan ve 1 yardımcı pilottan oluşan kokpit ekibi, acil iniş kararı almış ancak kaptanımız iniş öncesi hayatını kaybetmiştir.

"Görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu yoktu"

2007 yılından bu yana Türk Hava Yolları'nda görev yapan İlçehin Pehlivan, 59 yaşındaydı. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilmiş Havacılık Tıp Merkezinde 08.03.2024 tarihinde periyodik sağlık muayenesi yapılmış olup, görev yapmasına engel herhangi bir sağlık sorunu tespit edilmemiştir.

Uçağımız New York'a iniş kararı almış olup, yolcularımızın yurda dönüşleri New York istasyon üzerinden planlanmaktadır.

Türk Hava Yolları ailesi olarak, kaptanımıza Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere tüm çalışma arkadaşları ve sevenlerine sabır diliyoruz."

Kaynak: ANKA

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