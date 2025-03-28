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Tibet Dilinin Kullanımı Güvence Altında

Çin, Xizang'da Tibet dilinin öğrenim ve kullanımını güvence altına aldığını açıkladı.

28.03.2025 15:58
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LHASA, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin yayımladığı resmi raporda, Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde Tibet dilini öğrenme ve kullanma hakkının güvence altına alındığı belirtildi.

Cuma günü yayımlanan "Yeni Dönemde Xizang'da İnsan Hakları" başlıklı resmi raporda, Xizang Halk Kongresi tarafından kabul edilen tüm karar ve yönetmeliklerin ve bölgedeki her düzeydeki halk yönetimleri ve bunlara bağlı birimler tarafından çıkarılan tüm genel amaçlı resmi belge ve kamu duyurularının hem standart Çince hem de Tibetçe olarak yayımlandığı belirtildi.

Tibet dilinin yayıncılıkta, medyada ve günlük yaşamda yaygın olarak kullanıldığının kaydedildiği rapora göre 2024 yılı sonu itibarıyla Xizang'da Tibet dilinde yayımlanan süreli yayın sayısı 17'ye, gazete sayısıysa 11'e ulaşırken, 8.794 Tibetçe kitaptan 46,85 milyon adet basıldı.

Raporda geleneksel medyaya ek olarak, sosyal medyadaki resmi hesaplar da dahil olmak üzere Tibet dilinde yeni medyanın da geliştirildiği belirtildi.

Ayrıca Xizang'daki ilk ve orta dereceli okullarda hem standart Çince hem de Tibetçe derslerin verildiği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Yerel Yönetim, İnsan Hakları, Politika, Eğitim, Güncel, Tibet, Son Dakika

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