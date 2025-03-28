Tibet'te Seçim Hakları Korunuyor - Son Dakika
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Tibet'te Seçim Hakları Korunuyor

Xizang'da seçme hakkı %90'ın üzerinde katılımla korunuyor, vatandaşlar aktif seçim süreçlerinde.

28.03.2025 16:27
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LHASA, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin yayımladığı resmi raporda Çin'in güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde vatandaşların seçme ve seçilme haklarının sıkı şekilde korunduğu belirtildi.

"Yeni Dönemde Xizang'da İnsan Hakları" başlıklı rapora göre Çin Komünist Partisi'nin 2012 yılındaki 18. Ulusal Kongresi'nden bu yana Xizang'da halk kongrelerini seçmek üzere ilçe ve kasaba düzeyinde iki seçim yapıldı ve bölgedeki oy kullanma yeterliliği olan seçmenlerin yüzde 90'ından fazlası doğrudan seçimlere katıldı. Bu oran, bazı yerlerde yüzde 100'e ulaştı.

Raporda, bölgede dört seviyede düzenlenen halk kongrelerinde 42.153 delege bulunduğu ve bunların yüzde 89,2'sinin Tibetli veya diğer etnik azınlıklardan olduğu kaydedildi.

Raporda ayrıca bölgenin topluluk düzeyinde öz yönetim sistemi uyguladığı ifade edildi. Söz konusu sistem, köy ve mahalle kongrelerinin ve seçim komitelerinin organizasyonu, seçmen kaydı, tavsiye ve aday gösterme, adaylık kararları, oy kullanımı ve diğer prosedürlere yönelik katı kurallar içeriyor.

Kaynak: Xinhua

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Dünya, Tibet, Son Dakika

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