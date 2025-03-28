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Tibet'te Yatılı Eğitim Gelişimi

Tibet'teki yatılı okullar, kırsal çocuklara eğitimde önemli rol oynuyor ve insan haklarını koruyor.

28.03.2025 16:59
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LHASA, 28 Mart (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi'nin yayımladığı resmi raporda ülkenin güneybatısındaki Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi'nde yatılı okulların uzak tarım alanları ve kırsal alanlardan gelen çocuklara eğitim sağlamada hayati bir rol oynadığı belirtildi.

"Yeni Dönemde Xizang'da İnsan Hakları" başlıklı raporda bu bölgelerde yüksek rakım, zorlu doğal ortamlar, son derece düşük nüfus yoğunluğu ve uzun mesafeler nedeniyle okullara erişimin zor olabileceği kaydedildi.

Raporda Xizang'ın bu sorunu çözmek için Zorunlu Eğitim Kanunu uyarınca ülkenin geri kalanıyla aynı uygulamayı izleyerek bazı okullardaki öğrencilere konaklama hizmeti sağlayıp tüm yatılı kalma, barınma ve temel eğitim masraflarını karşıladığı ifade edildi.

Ayrıca öğrenciler ve velilerin okullarda yatılı kalmak isteyip istemediklerini seçebildiği ve öğrencilerin hafta sonları ve tatillerde evlerine gidebildiğine işaret edildi.

Söz konusu önlemlerin, tüm etnik gruplardan öğrencilerin yüksek kaliteli eğitime eşit erişim haklarını korumayı amaçladığının ifade edildiği rapora göre Xizang, 2014-2024 yılları arasında yönetim bütçesinden eğitime yaklaşık 302,3 milyar yuan (yaklaşık 42,1 milyar ABD doları) yatırım yaptı.

Raporda 2012 yılında Xizang'ın, anaokulundan lise son sınıfa kadar kamu tarafından finanse edilen 15 yıllık eğitimin sağlanmasında tüm ülkeye öncülük ettiği belirtildi.

Rapora göre 2024 yılı itibarıyla bölgede okul öncesi eğitime brüt kayıt oranı yüzde 91,33'e, dokuz yıllık zorunlu eğitimi tamamlama oranı yüzde 97,86'ya, lise son sınıfa brüt kayıt oranı yüzde 91,56'ya, yükseköğretime brüt kayıt oranıysa yüzde 57,81'e ulaştı.

Ayrıca Xizang'daki önemli eğitim göstergelerinin ulusal ortalamaya ulaştığı ya da onları aştığı kaydedildi.

Kaynak: Xinhua

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