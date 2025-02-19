Tibet Usulü Çayevi Açıldı

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NAGQU, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Xizang Özerk Bölgesi'nin Nagqu kentine bağlı Seni ilçesinde bulunan Tibet usulü bir çayevi, 13 Şubat 2025.

Yaklaşık 1.200 metrekarelik bir alana kurulu olan çayevi, müşterilerine hem Tibet lezzetleri hem de folklor kültürüne dair etkileyici deneyimler sunuyor. 3.000'den fazla geleneksel Tibet folklor eserinin sergilendiği çayevi, insanların Xizang'ın kuzeyindeki göçebe yaşam hakkında bilgi edinmelerine imkan sağlıyor. (Fotoğraf: Jigme Dorje/Xinhua)