Ticaret Bakanı Bolat Gürcistan'da - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Bolat Gürcistan'da

Ticaret Bakanı Bolat Gürcistan\'da
16.07.2025 22:12
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Bakan Bolat, Gürcistan'da Cumhurbaşkanı ve Başbakan ile ticaret ilişkilerini görüştü.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Tiflis'te, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Başbakanı İrakli Kobakhidze tarafından kabul edildi.

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tiflis'e gelen Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ve Başbakan Kobakhidze ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, görüşme ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, Bakan Bolat ile gerçekleştirdiği basına kapalı toplantında iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Kavelaşvili, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür ettiğini ifade etti.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise Ticaret Bakanı Bolat ile düzenlenen görüşme hakkında yaptığı açıklamada, toplantıda siyasi, ekonomik ve ticaret ilişkilerini masaya yatırdıklarını aktardı.

Ayrıca bölgesel güvenlik konularını da görüşmede ele aldıklarını kaydeden Kobakhidze, "Gürcistan'ın, Güney Kafkasya'da diyalog ve işbirliği yoluyla barış ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunmaya hazır olduğunu bir kez daha teyit ettim." ifadesini kullandı.

Ticaret Bakanı Bolat, Gürcistan'daki temaslarını değerlendirdi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili, Başbakanı Kobakhidze ve diğer yetkililer ile düzenlediği görüşmeleri, AA muhabirine değerlendirdi.

Kavelaşvili ve Kobakhidze ile önemli görüşmeler yaptığını ifade eden Bolat, ayrıca Gürcistan Maliye Bakanı Laşa Khutsişvili, Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Mariam Kvrivişvili ve buradaki Türk iş adamlarıyla bir araya geldiğini söyledi.

Bolat, görüşmelerde iki ülke arasındaki iyi dostluk ve komşuluk ilişkileri, enerji, ticaret, artan ekonomik ilişkiler ve 2008'den bu yana yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşmasını ele aldıklarını belirterek, "Bu çerçevede tarım ve hizmet ürünleriyle alakalı sınırlı miktarlarda bir ek protokol çalışmamız vardı." şeklinde konuştu.

İki ülke arasındaki yıllık ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaşması hedefine yönelik çalışmaları sürdürdüklerini kaydeden Bolat, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha fazla iş dünyası buluşmaları ve fuarları düzenleyeceğiz ve daha sık görüşeceğiz. Bu şekilde Türkiye-Gürcistan ticaret hacmini yıllık 3,4 milyar dolardan 5 milyara (dolar) çıkartmaya birkaç yıl içinde kararlıyız ve bunu başaracağız. Gerçekten son derece faydalı ve verimli görüşmeler yaptığım Gürcistan programı her iki ülke açısından faydalı oldu."

Bakan Bolat'ın Gürcistan temasları sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ticaret Bakanı Bolat Gürcistan'da - Son Dakika

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