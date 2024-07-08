Ticaret Bakanlığı: İhracat Beklenti Endeksi Düşerken İthalat Beklenti Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı: İhracat Beklenti Endeksi Düşerken İthalat Beklenti Endeksi Yükseldi

Ticaret Bakanlığı, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre 18,8 puan azalarak 104,5'e geriledi. İthalat beklenti endeksi ise 3,1 puan artışla 107,6'ya yükseldi. İhracat beklenti endeksindeki düşüş, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi ve kayıtlı ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmelerin azalış yönünde etkiledi. İthalat beklenti endeksindeki artış ise gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve kayıtlı ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmelerin artış yönünde etkiledi.

08.07.2024 10:25
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Ticaret Bakanlığının yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi, bir önceki çeyreğe göre 18,8 puan azalarak 104,5'e gerilerken ithalat beklenti endeksi 3,1 puan artışla 107,6'ya yükseldi.

Bakanlık, yılın üçüncü çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 18,8 puan azaldı. Yılın ikinci çeyreğinde 123,3 olan endeks, üçüncü çeyrekte 104,5 seviyesine geriledi.

Endeks geçen yılın aynı dönemine göre 5 puan azalış gösterdi.

Söz konusu endeksi gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi, ihracat sipariş beklentisi, son 3 aya ilişkin ihracat sipariş düzeyi ve şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi

Bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 3,1 puan artarak 107,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 2,3 puan yükseldi.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi, şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi artış yönünde katkı sağlarken son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler azalış yönünde etkiledi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ticaret Bakanlığı: İhracat Beklenti Endeksi Düşerken İthalat Beklenti Endeksi Yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı: İhracat Beklenti Endeksi Düşerken İthalat Beklenti Endeksi Yükseldi - Son Dakika
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