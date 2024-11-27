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Ticaret Vergilerine Tepkiler

Çin, Meksika ve Kanada'dan yetkililer, Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına karşı çıkıyor.

27.11.2024 15:46
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ABD'nin en büyük üç ticaret partneri Çin, Meksika ve Kanada'dan yetkililer, seçilmiş Başkan Donald Trump'ın bu ülkelerden gelen mal ve hizmetlere gümrük vergisi getirileceği açıklamasına tepki gösterdi.

BBC'ye konuşan Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, ABD-Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin "doğası gereği karşılıklı fayda" sağladığı değerlendirmesinde bulundu.

Liu, "Kimse bir ticaret savaşını ya da gümrük vergisi savaşını kazanamaz." ifadesini kullanarak Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına tepki gösterdi.

Trump'ın başta fentanil olmak üzere, ABD'ye gönderilen büyük miktardaki uyuşturucu hakkındaki açıklamalarına da yanıt veren Liu, Çin'in bu uyuşturucuların üretiminde kullanılan kimyasalların ABD'ye gönderilmesine izin verdiği iddialarını reddetti.

Meksika'dan karşılık verme sözü

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da Trump'ın gümrük vergisi açıklamasına tepki göstererek "Bir gümrük vergisinin ardından buna yanıt olarak bir diğeri gelecek ve bu durum, ortak işletmeleri riske atana kadar devam edecektir." dedi.

Ülkesinin, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçişini engellemek için "çok şey yaptığını" kaydeden Sheinbaum, fentanil gibi uyuşturucularla mücadelenin son yılda sekteye uğradığını belirtti.

Sheinbaum, Washington'un "silah ve savaş için ayırdığı" bütçeyi eleştirerek "ABD'nin savaşa harcadığı paranın bir kısmı barış ve kalkınmaya ayrılsa göçün altında yatan nedenler de ele alınmış olur." ifadelerini kullandı.

Sheinbaum, gümrük vergilerinin "kabul edilemez" olduğunu, bunun hem Meksika'da hem de ABD'de "enflasyona ve iş kayıplarına yol açacağını" belirterek diyaloğun iki ülke için barış ve refaha ulaşmanın "en iyi yolu" olduğunu kaydetti.

Kanadalı yetkililer de tepkili

Kanada Başbakan Yardımcısı Chrystia Freeland, Trump'ın Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından iki ülkenin de birbirine "muhtaç olduğu" değerlendirmesini yaptı.

Kanada'nın ABD için "dünyadaki en büyük pazar" olduğunu kaydeden Freeland, "Aynı zamanda, ABD'ye sattıklarımız, onların gerçekten ihtiyaç duyduğu şeyler." ifadesini kullandı.

Kanada Yenilik, Bilim ve Sanayi Bakanı Francois-Philippe Champagne de ABD'nin Meksika sınırının Kanada sınırıyla "karıştırılmaması gerektiğini" kaydetti.

Kanada'nın en kalabalık eyaleti olan Ontario'nun Başbakanı Doug Ford, Trump'ın açıklamasının ardından "Bizi Meksika ile kıyaslamak, dostumuz ve en yakın müttefikimiz olan ABD'den duyduğum en aşağılayıcı şey. (Trump'ın) yorumlarını haksız ve aşağılayıcı buldum. Bir aile üyesinin sizi tam kalbinizden bıçaklaması gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Kanada'nın en kalabalık ikinci eyaleti Quebec'in Başbakanı Francois Legault ise Meksika sınırındaki durumun Kanada sınırındakine kıyasla "çok kötü" olduğunu belirtirken son dönemlerde ülkesinden ABD'ye giren yasa dışı göçmen sayısının arttığını ve bu nedenle Trump'ın endişelerini haklı bulduğunu ifade etti.

Yüzde 25'lik gümrük vergisinin on binlerce iş kaybına yol açacağını aktaran Legault, "Savaş başlatamayız. Bu vergilerin uygulanmaması için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." ifadelerini kullandı.

Trump'ın tarife planı

Trump dün, başkanlık görevini devraldığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurmuştu. Bu planı, sınır güvenliğini sağlamak ve başta fentanil olmak üzere ABD'ye yapılan uyuşturucu ihracatını engellemek amacıyla ortaya koyduğunu belirtmişti.

Kaynak: AA

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