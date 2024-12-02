Tiflis'te Protestolar Sürüyor - Son Dakika
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Tiflis'te Protestolar Sürüyor

Gürcistan'da AB'ye katılım müzakerelerinin askıya alınmasına karşı Tiflis'te eylemler devam ediyor.

02.12.2024 01:16
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Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki gösterilerde eylemcilerin parlamento binasının ön tarafını kuşatarak piroteknik ve farklı eşyaları atması üzerine polis tazyikli su ile müdahale etmeye başladı.

Gürcistan hükümetinin, ülkenin AB'ye katılım müzakerelerini 28 Kasım'da askıya alma kararına karşı başlayan gösteriler 4. gününde devam etti.

Hükümetin kararına tepki gösteren binlerce kişi gece saatlerinde tekrar Tiflis'te parlamento binasının önünde toplandı.

Hükümete istifa çağrısında bulunarak ülkede yeni parlamento seçimlerinin düzenlenmesini talep eden göstericiler ellerinde Gürcistan ile AB bayrakları taşıdı.

Binanın ön kapısında güvenlik gerekçesi ile kurulan çelik bariyerlere taş ve farklı eşyalarla vurmaya başlayan göstericiler, aynı zamanda binaya doğru piroteknik attı.

Binanın çevresinde ve ön cephesinde konuşlandırılan Gürcistan İçişleri Bakanlığının güvenlik güçleri, göstericilere tazyikli su ile müdahale etmeye başladı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı ve çok sayda ambulans ve sağlık ekibinin bulunduğu alandaki protesto gösterisi devam ediyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gösteride yasadışı eylemlerin yaşandığı belirtilerek, çocukları yanlarına getiren velilere protesto alanından çocuklarını uzaklaştırma çağrısında bulunuldu.

Gösteriler sürüyor

Başbakan Kobakhidze'nin, AB katılım müzakerelerini 2028'e kadar askıya alma kararını eleştiren göstericiler, 28 Kasım'da başlattıkları eylemlerini başkent Tiflis'te 4. gününde sürdürdü. Ayrıca, ülkenin farklı şehirlerinde de insanlar hükümetin kararını protesto etmek için sokağa çıkıyor.

Gürcistan basınında yer alan haberlere göre, hükümetin AB ile ilgili kararından sonra Gürcistan'ın ABD, Hollanda, Litvanya, Bulgaristan ve Güney Kore büyükelçileri görevlerinden istifa etti.

Hükümetten AB ile müzakerelerin durdurulması kararı

Başbakan Kobakhidze, 28 Kasım'da yaptığı açıklamada, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın içişlerine karıştığını ve AB parasıyla şantaj yaptığını belirterek, "Bütün bunları göz önünde bulundurarak, AB ile müzakerelerin başlatılmasını 2028 sonuna kadar gündeme almamaya karar verdik." şeklinde konuşmuştu.

Kobakhidze, ülkesinin 2030'da AB üyesi olması için çalışmalarına devam edeceklerini bildirmişti.

Avrupa Parlamentosu, 26 Ekim'de Gürcistan'da yapılan parlamento seçimlerinin yenilenmesi çağrısında bulunmuş, buna karşılık muhalefet ve AB yanlısı eylemciler sokaklara dökülerek gösteriler düzenlemeye başlamıştı.

Kaynak: AA

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