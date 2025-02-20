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TİHEK 2. Başkanı Tiryaki: "Yakın zamanda Suriye'deki insan hakları ihlalleri raporunu paylaşacağız"

İl İnsan Hakları İstişare Toplantılarının 28.'si Samsun'da yapıldı

TİHEK 2. Başkanı Av. Alişan Tiryaki:

"Dün Pax Ottamana ile huzur bulan dünya, dileriz ki bu gün Türkiye barışı ile yeniden huzura kavuşsun"

"Gazze halkının yaşadıkları, belki de dünyayı bir ateş topuna çevirecek süreci başlatacaktır"

SAMSUN - Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu 2. Başkanı Av. Alişan Tiryaki, "Kurumumuz, yakın coğrafyamızda Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ile alakalı olarak da sahada aktif rol almıştır. Halep, Şam ve diğer şehirlerde çalışmalarına devam etmektedir. Yakın zamanda Suriye raporumuzu da kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

TİHEK tarafından düzenlenen İl İnsan Hakları İstişare Toplantılarının 28.'si TİHEK İkinci Başkanı ve kurul üyelerinin katılımlarıyla Samsun'da düzenlendi. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen toplantıda konuşan 2. Başkan Tiryaki, önemli açıklamalarda bulundu.

"Dün Pax Ottamana ile huzur bulan dünya, dileriz ki bu gün Türkiye barışı ile yeniden huzura kavuşsun"

Dünyanın Türkiye barışı ile huzura kavuşması gerektiğini ifade eden TİHEK 2. Başkanı Av. Alişan Tiryaki, "400 yüz yıl boyunca balkanlarda Boşnakları, Sırp'ları Hırvat'ları, Filistin'de Hıristiyanları, Yahudileri ve diğer unsurları barış içinde bir arada yaşatan ecdadımızı rahmetle ve minnetle yad ediyor ve bütün dünyaya insanlığın böyle bir barış ortamına ihtiyacı olduğunu hatırlatıyoruz. Dün Pax Ottamana ile huzur bulan dünya, dileriz ki bu gün Türkiye barışı ile yeniden huzura kavuşsun. Günümüzde küresel çapta karşı karşıya kalınan hak ihlalleri, insan hakları söylemi ile uygulamalar arasındaki çelişkileri gözler önüne sermektedir. Gazze'de yaşanan insanlık dramı, bu çelişkinin en acı örneklerinden birini teşkil etmektedir. İsrail'in sivilleri hedef alan saldırıları neticesinde; başta kadın, yaşlı ve çocuklar olmak üzere 50 binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, 110 binden fazla kişi yaralanmış ve yerinden edilme riski altında bulunan 1 milyondan fazla insan, temel yaşam ihtiyaçlarına ulaşamaz hale gelmiştir. Ayrıca, hastane, ibadet yerleri ve sivil yaşam alanları, bombardıman ve ablukayla büyük zarar görmüştür. Bu tablolar karşısında yeri geldi gözler yaşardı, çaresizlik içinde insanlıktan çıkmamak için ağladı insanlar" diye konuştu.

"Gazze halkının yaşadıkları, belki de dünyayı bir ateş topuna çevirecek süreci başlatacaktır"

Filistin'de ihlal edilen insan hakları ve uluslararası mekanizmaların aldığı tavrı eleştiren 2. Başkan Av. Alişan Tiryaki, "Filistin'de işlenen soykırım, İnsan Hakları Beyannamesi'nde benimsenen ilkeler ile hedeflerin herkes için eşit ve adil şekilde karşılanmadığını gözler önüne sermiştir. Adeta insan hakkı denilince Yahudi hakkı anlaşılacak hale gelinmiş, yerine göre bir Gazzeli, insan yerine dahi konulmamıştır. Bazen bir Suriyeli ile Ukraynalı arasında ayrımcılık yapılmış, inancı, ırkı ayrımcılığa konu olmuştur. İnsanlık değerlerinin ve hukukun yok sayıldığı bu vahşet karşısında, uluslararası toplumun çifte standarttan uzaklaşarak ortak bir tavır takınması beklenirdi. Neticede yeterli güce sahip olmadığı anlaşılan ve tutarı hareket etme kapasitesi bulunmayan başta BM olmak üzere uluslararası mekanizmalar sorgulanır hale gelmiştir. 19 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren Gazze ateşkesi, olumlu bir adım teşkil etmekle birlikte, ABD kaynaklı tehditler, gönderilen daha ağır ve daha yıkıcı bombalar ve ültimatomlar sonrası pamuk ipliğine bağlı bir halde varlığını sürdürmektedir. Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısının İsrail başbakanı ve savunma bakanı hakkında aldığı yaptırım kararları nedeniyle ABD tarafından yaptırım uygulanacak kişiler listesine alınması bütün insanlığa yeni dünya düzeninde hukukun üstünlüğü değil de üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu çok acı bir şekilde göstermiştir. ABD başkanı tarafından başka bir coğrafyaya taşınma ile tehdit edilen Gazze halkının yaşadıkları, belki de dünyayı bir ateş topuna çevirecek süreci başlatacaktır" şeklinde konuştu.

"Yakın zamanda Suriye'deki insan hakları ihlalleri raporunu paylaşacağız"

Gazze soykırım raporundan sonra Suriye raporunu da yakın zamanda paylaşacaklarının altını çizen Av. Alişan Tiryaki, "Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti ve devletin ulusal insan hakları kurumları neler yaptılar: Milletimizin bütün insani kriz dönemlerinde olduğu gibi bu gün de yine insanlığın ümidi haline geldiğini görüyoruz. Türkiye, bu süreçte aktif bir diplomatik tutum sergilemektedir. Ülkemiz, Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından itibaren barışın sağlanması ve sivillerin korunması için başta insani yardımların koordine edilmesi ve yerine ulaştırılması olmak üzere gerekli insiyatifi almıştır. TİHEK,7 Ekim 2023 tarihinden itibaren aktif olarak yerel ve uluslararası mekanizmalar nezdinde gerekli süreçlere katılmaktadır. Yine çeşitli üniversitelerden akademisyenlerimizin de desteğiyle hazırladığımız Filistin' de insan hakları ihlalleri ve Gazze soykırım raporunu 23 Kasım 2024'te TBMM'de yapılan ve 50'den fazla büyükelçini katıldığı bir etkinlikle kamuoyu ile paylaştık. Kurumumuz, yine yakın coğrafyamızda Suriye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ile alakalı olarak da sahada aktif rol almıştır. Halep, Şam ve diğer şehirlerde çalışmalarına devam etmektedir. Yakın zamanda Suriye raporumuzu da kamuoyu ile paylaşacağız" ifadelerini kullandı.

Tiryaki konuşmasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"ABD başta olmak üzere batılı devlet yöneticileri insani kriz bölgelerine seçici tepkiler vererek yaklaşmakta iken, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir ayrım yapmadan Somali'den Suriye'ye, Afganistan'dan Ukrayna'ya kadar dünyada ve coğrafyamızda yaşanan çatışmalar karşısında da insani tavrını ortaya koymuştur. Çatışma bölgelerinden kaçan milyonlarca mazluma ev sahipliği yapan Türkiye, ilk günden itibaren barışın, istikrarın ve huzurun tesisi için samimiyetle çaba harcayan yegane ülke olmuştur. İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi noktasında yapacağınız katkılar, yaşanan sorunların çözümü için kritik öneme sahiptir."

Program, soru-cevap kısmı ile katılımcılara dağıtılan anketlerin çözülmesinin ardından sona erdi.