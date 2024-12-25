TİKA 10 Uzman Yardımcısı Alacak - Son Dakika
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TİKA 10 Uzman Yardımcısı Alacak

TİKA, farklı alanlardan 10 uzman yardımcısı için 6-17 Ocak 2025 tarihlerinde başvuru alacak.

25.12.2024 02:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilmek sözlü sınavla 10 uzman yardımcısı alacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, TİKA, uluslararası ilişkiler, hukuk, iktisat, istatistik, kamu yönetimi, makine mühendisliği, Fransızca mütercim ve tercümanlık, Arapça mütercim ve tercümanlık bölümlerinde istihdam etmek üzere 10 uzman yardımcısı istihdam edecek.

Başvuru yapacak adaylarda, 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin belirtilen bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içinde ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olma şartı aranacak.

Adayların, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 ve 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavlarında, her grup için ayrıca belirtilen farklı puan türlerinden en az 75 puan alması gerekecek.

Adaylar başvurularını, 6-17 Ocak 2025 tarihleri arasında, e-Devlet'ten TİKA-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirebilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazananların adları, soyadları, KPSS puanları ve sınav tarih ve saatleri http://www.tika.gov.tr web sitesinde ve TİKA Başkanlığı binası girişinde ilan edilecek. Ayrıca adaylar Kariyer Kapısı üzerinden sınav tarihi ve saatlerine ilişkin bilgileri görüntüleyebilecek.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, E-Devlet, Eğitim, Finans, Güncel, Hukuk, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA 10 Uzman Yardımcısı Alacak - Son Dakika

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