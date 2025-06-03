TİKA'dan Acapulco'ya Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Acapulco'ya Destek

TİKA\'dan Acapulco\'ya Destek
03.06.2025 07:07
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TİKA, Otis Kasırgası'ndan etkilenen okuldaki çatıyı yenileyerek Meksika'ya yardımda bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Meksika'nın Acapulco kentini vuran Otis Kasırgası'ndan etkilenen Sor Juana Ines de la Cruz Ortaokulunun ana çatı onarımını gerçekleştirdi.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, 2023'te yüz binlerce kişiyi etkileyen ve çok sayıda kamu binası ile konutta ağır hasara yol açan Otis Kasırgası'nın ardından Acapulco toparlanma sürecine girdi.

TİKA Başkanı Serkan Kayalar da Meksika'ya gerçekleştirdiği ziyarette, Acapulco'da bir okulun ve parkın yenilenmesi için çalışmalara başlandığını açıkladı.

Meksika'nın Şubat 2023 depremi sonrasında Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekipleri ve 300 tondan fazla insani yardıma dikkati çeken Kayalar, bu dayanışmaya karşılık Türkiye'nin de Meksika'nın yanında olduğunu vurguladı.

TİKA Meksika Program Koordinasyon Ofisi, Acapulco Belediyesi ve Meksika Dışişleri Bakanlığının belirlediği öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda seçilen okulun merkez çatısını yeniledi.

Projenin açılış töreni, Türkiye'nin Meksika Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Acapulco Belediye Başkanı Abelina Lopez Rodriguez, TİKA Meksika Koordinatörü Fatih Abdi Çetin, Meksika Eğitim Bakanlığı yetkilileri, yerel halk ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Burada konuşan Büyükelçi Esenli, Türkiye ile Meksika arasındaki dostane ilişkilerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirtti.

Esenli, TİKA'nın eğitim alanındaki projelerinin ve gençlere yapılan yatırımların önemine değinerek, yerel yetkililer ile okul topluluğuna teşekkür etti.

2017'de Meksika'nın Oaxaca eyaletinde meydana gelen depremin ardından El Espinal Türkiye-Meksika Dostluk Hastanesini inşa eden TİKA, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde birçok ülkenin afet sonrası toparlanma sürecine verdiği destekle Türkiye'nin bölgedeki müttefiklik ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye, Güncel, Eğitim, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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