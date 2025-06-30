TİKA\'dan Bosna Hersek\'e Bilgi Güvenliği Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Bosna Hersekli emniyet yetkililerine "Bilgi Güvenliği Eğitimi" verildi.

TİKA'nın Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında Ankara'da düzenlenen eğitime Bosna Hersek Federasyonu Polis İdaresi, Bosna Hersek Federasyonu'nun 10 kantonunun içişleri bakanlıkları, Bosna Hersek Federasyonu Polis Akademisi ve Brcko Polisinden gelen emniyet müdürleri katıldı.

Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı ev sahipliğinde gerçekleşen eğitimi Bosna Hersekli 16 emniyet mensubu başarıyla tamamlarken, 5 gün süren eğitimde, yönetilen sistemlerde var olan veya olması muhtemel güvenlik açıklarının teşhisi ve giderilmesi, siber saldırılar karşısında alınacak önlem, saldırıların analizleri ile sistem açıklarının kapatılması gibi konular ele alındı.

"Bilgi Güvenliği Eğitimi"ni tamamlayan Bosna Hersekli kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Bosna Hersek emniyet birimleriyle 2010'dan bu yana devam eden "Uluslararası Polis Eğitimi İşbirliği Projesi" kapsamında birçok alanda 35'ten fazla eğitimin düzenlendiği ve 700'den fazla emniyet mensubunun eğitimlere katıldığı aktarıldı.