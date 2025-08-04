TİKA\'dan Kazakistan\'a Arşiv Eğitimi

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kazakistan'ın önde gelen devlet arşivleri çalışanlarına Türkiye'nin tecrübelerini aktarmak amacıyla "Arşiv Belgesi Dijitalleştirme ve Arşiv Belgesi Onarım Eğitimleri" programını başlattı.

TİKA'nın, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı'na bağlı Devlet Arşiv İşleri Komitesi ile işbirliğinde hayata geçirdiği eğitimlerin ilk günü dolayısıyla başkent Astana'daki Kazakistan Ulusal Arşivi binasında bir tören düzenlendi.

Törene Kazakistan Ulusal Arşivi Müdürü Sagila Nurlanova, TİKA Astana Koordinatörü Fuat Erdoğmuş, Kazakistan Kültür ve Enformasyon Bakanlığı Arşiv, Belgelendirme ve Kütüphane İşleri Komitesi Başkan Yardımcısı Altınay Düisekova, Kazakistan Ulusal El Yazmaları ve Nadir Kitaplar Merkezi Müdürü Jandos Boldykov ile Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı uzmanları ile Kazakistan'ın önde gelen ulusal arşivlerinden 70'e yakın personel katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı uzmanlarınca Kazak arşiv çalışanlarına "Belge ve Arşiv Yönetimi", "Belge Onarımı" ve "Dijitalleştirme ve Arşiv Sistemi" başlıklarında üç ayrı eğitim verilecek.

8 Ağustos'a kadar sürecek eğitimlerde, arşiv belgelerinin dijital ortamda korunması, restorasyonu, yönetimi ve denetimi gibi alanlarda hem teorik hem de uygulamalı bilgiler sunulacak.

TİKA Astana Koordinatörü Erdoğmuş, AA muhabirine, eğitimlerin kurumların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, iyi uygulama örneklerinin paylaşılması ve arşivcilik alanındaki çağdaş yöntemlerin Kazakistan'da uygulanabilirliğinin artırılması amacıyla tasarlandığını söyledi.

Erdoğmuş, programdan Türkiye ile Kazakistan arasındaki kültürel ve kurumsal işbirliğini daha da pekiştirmesi ve Türk dünyasının ortak hafızasının korunmasına da katkı sağlamasını beklediklerini dile getirerek, "Arşivcilik, sadece geçmişi muhafaza etmek değil, aynı zamanda gelecek kuşaklara ulusal belleği güvenle aktarmaktır. Türkiye olarak bu alandaki birikimimizi kardeş ülke Kazakistan'la paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kazakistan Ulusal Arşivi Müdürü Nurlanova, arşiv belgelerinin dijital ortama aktarılması, restorasyonu ve yüklenmesi gibi konularda güncel bilgilerin arşiv çalışanları için çok önemli olduğunu belirterek, "Bugün başlayan eğitimlere Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Arşivi, Kazakistan Ulusal Arşivi, Astana Devlet Arşivi ve Almatı Ulusal Kütüphane Arşivi'nden 70'e yakın personel katılıyor." diye konuştu.

Nurlanova, arşiv çalışanları olarak temel görevlerinin devlet için önemli belgeleri doğru bir şekilde muhafaza etmek ve gelecek nesillere aktarmak olduğuna dikkati çekerek, "Engin tecrübelerini bizlerle paylaşmak için Türkiye'den gelen meslektaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Eğitimlerin bu açıdan verimli geçeceğine inanıyorum. TİKA ile gelecekte bu alanda işbirliğimizi sürdürmeyi temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.