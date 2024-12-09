TİKA'dan Kenya'da Kadın Çiftçilere Destek - Son Dakika
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TİKA'dan Kenya'da Kadın Çiftçilere Destek

TİKA, Kenya'da kadın çiftçiler için çevre dostu siyah asker sineği üretim çiftlikleri kurdu.

09.12.2024 18:46
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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kenya'da kadın çiftçilerin ekonomiye katılımlarını sağlamak amacıyla çevre dostu "siyah asker sineği üretim çiftlikleri" oluşturdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre Başkanlık, Kenya'da kadın çiftçilere çevre dostu gelir kaynağı ve organik atıkların dönüştürülmesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarını desteklemeye yönelik "siyah asker sineği üretim çiftlikleri" kurdu.

"Siyah asker sineği" üretim çiftliklerinin açılış törenine, Nandi Vali Yardımcısı Yulita Cheruiyot, Mama Doing Good Vakfı Başkanı Elizabeth Koskei ve TİKA Nairobi Koordinatörü Yasemin Cansuz Kurt katıldı.

Törende konuşan Vali Yardımcısı Cheruiyot, kadınların bu yenilikçi uygulamalara katılımının önemine değindi.

Cheruiyot, her ay en az 10 kadının eğitim almasını destekleyeceklerini belirterek, projeye verdiği katkılardan dolayı Türk halkına ve TİKA'ya teşekkür etti.

Proje kapsamında kadın çiftçilere, "siyah asker sineği" üretimi, bakımı ve kullanımı eğitimi verildi.

Dört kadın çiftçi kooperatifi üyeleri, kurulan çiftliklerde üretime başladı.

Kadınlar, siyah asker sineği üretimi sayesinde çiftliklerinde hem kendi tavuklarını besleyebiliyor hem de ürettikleri yemleri toz ya da larva formunda satarak gelir elde ediyor.

Siyah asker sineği üretimi, organik atıkların faydalı ürünlere dönüştürülmesini sağlayarak çevresel etkileri azaltıyor. Bu sineklerin ürettiği yüksek proteinli yemler, geleneksel yemlere göre daha az kaynak tüketiyor ve çevre üzerindeki baskıyı en aza indiriyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TİKA'dan Kenya'da Kadın Çiftçilere Destek - Son Dakika

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