TİKA'dan Kosova'da Özel Eğitim Eğitimi - Son Dakika
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TİKA'dan Kosova'da Özel Eğitim Eğitimi

TİKA\'dan Kosova\'da Özel Eğitim Eğitimi
27.05.2025 18:53
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TİKA, Kosova'da özel eğitim merkezindeki eğitmenler için dört günlük eğitim programı başlattı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kosova'nın başkenti Priştine'deki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli eğitmen ile terapistlerin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla dört günlük teorik ve uygulamalı eğitim programı başlattı.

TİKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı (SOBE) işbirliğinde düzenlenecek eğitimde, özel gereksinimli bireylerin tanılanması, bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlanması, davranış yönetimi yöntemleri ve aile destek süreçleri gibi konular ele alınacak.

Dört gün sürecek teorik ve uygulamalı eğitim programı kapsamında, Priştine'deki Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde görevli eğitmen ve terapistlerin bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eğitimin başlaması vesilesiyle düzenlenen törende konuşan TİKA Kosova Koordinatörü Fulya Aslan, TİKA olarak söz konusu merkezi inşa ettiklerini, bilgi ve tecrübe paylaşımlarıyla da merkezi desteklemeye devam ettiklerini söyledi.

Eğitimlerin gelecekte de sürdürülmesini planladıklarını kaydeden Aslan, "Amacımız, eğitmenlerin yetkinliklerini artırarak merkezde sunulan hizmetlerin kalitesini daha da yukarı taşımaktır. Kosova'daki özel eğitim alanına sunduğumuz bu katkının yalnızca yerel düzeyde değil, tüm Balkanlar'da örnek bir model oluşturmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

SOBE Vakfı Eğitim Direktörü Alperen Sağdıç ise vakıf olarak özel gereksinimli çocukların ihtiyaç duyduğu her yerde onların, ailelerinin ve uzmanların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek, "Kosova'da TİKA iş birliğiyle başlattığımız bu projede, olağanüstü fiziki imkanlara sahip örnek bir merkezle karşılaştık. Bu merkez TİKA tarafından yalnızca desteklenmekle kalmamış, baştan sona inşa edilip donatılmış. Gerçekten dünyada örnek gösterilebilecek bir yapı." dedi.

Doğru değerlendirebilecek ve çocuklara fayda sağlayacak uzman kadrolar olmadan en iyi fiziki altyapının dahi eksik kalacağına dikkati çeken Sağdıç, merkeze yalnızca bilgi ve deneyim paylaşımıyla değil, aynı zamanda yenilikçi eğitim araçlarıyla da katkı sunmaya çalıştıklarını vurguladı.

TİKA'nın Kosova'nın başkenti Priştine'de inşa ederek, donanımını gerçekleştirdiği Priştine Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, ülkenin en büyük ve en donanımlı özel eğitim merkezi olma özelliği taşıyor.

Otizm Derneği ve Kosova Down Sendromu Derneği tarafından söz konusu merkezde yaklaşık 250 otizmli ve down sendromlu bireye eğitim veriliyor.

Kaynak: AA

Priştine, Eğitim, Sağlık, Güncel, kosova, Son Dakika

Son Dakika Güncel TİKA'dan Kosova'da Özel Eğitim Eğitimi - Son Dakika

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