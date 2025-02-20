TİKA'dan Somali'deki Genç Çiftçilere Sera Desteği

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Somali'de seracılık eğitimi alan 9 genç çiftçiye 3 sera kurdu.

TİKA'dan yapılan açıklamaya göre, TİKA ve Somali Akıllı Çiftlikler Derneği (SSFA) işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, seracılık eğitimi alan 9 Somalili gence seralarını kurmaları için imkan sağlandı.

TİKA, 3 seranın kurulumunun yanı sıra genç çiftçilere, domates, salatalık ve dolmalık biber tohumları ile zirai ilaç, gübre, sulama tankları, damlama sulama boruları ve ilaçlama ekipmanları da temin etti.

SSFA genç çiftçilere tahsis ettiği arazilere kurulan seralara, 5 yıl ücretsiz su desteği sağlayacak.

Projeyle genç çiftçilerin elde ettikleri kazançların tarım sektörüne yeniden yatırım olarak dönmesi hedefleniyor.

Eğitimli genç çiftçilerin tarımsal faaliyetlere katılımını teşvik eden proje, modern sera uygulamalarıyla yerel üretimi artırmayı ve Somali'nin tarımsal bağımsızlığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Genç çiftçilerden Ahmed Abdullahi Nur'un annesi Halima Abdurahman Mohamud, oğlunun yetim olduğunu ve zor şartlarda büyüdüğünü belirterek, "Onun bir gün sera sahibi olacağını hayal bile edemezdim." ifadesini kullandı.

Oğlunun, TİKA sayesinde bir seraya sahip olduğunu ve tüm ailenin hayatının değişeceğini kaydeden Mohamud, Türkiye'ye ve TİKA'ya teşekkür etti.