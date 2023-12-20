TİKA, Senegal\'deki yaşlı ve engellilere yürüteç sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Senegal'de ihtiyaç sahibi yaşlı ve engellilere 300 adet yürüteç sağladı.

Cumhurbaşkanı Macky Sall'in eşi Marieme Faye Sall himayesinde faaliyetlerini sürdüren "Servir Le Senegal Vakfı" ve TİKA işbirliğinde yürütülen proje kapsamında, Senegal'de yaşayan yaşlı ve engellilerin kullanımı için 300 adet yürüteç temin edildi.

Başkent Dakar'a bağlı Pikine Belediyesinde düzenlenen teslim törenine, Marieme Faye Sall'i temsilen Toplumsal Kalkınma Bakanı Therese Faye Diouf ile Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Nur Sağman ve Pikine Belediye Başkanı Abdoulaye Thimbo katıldı.

Bakan Diouf, Türkiye ile Senegal arasındaki 60 yıllık dostluğa vurgu yaparak, toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik bu proje için Marieme Faye Sall adına Türkiye'ye teşekkür etti.

Büyükelçi Sağman da projenin, Pikine'deki yaşlı ve engellilerin hayata tutunmalarına katkı sağlayacağını kaydetti.