TikTok Yeniden İndirilebilir

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SAN FRANCİSCO, 14 Şubat (Xinhua) -- TikTok, perşembe günü itibarıyla ABD'deki Apple ve Google Play uygulama mağazalarından tekrar indirilebilir hale geldi.

TikTok'un ana şirketi ByteDance'ın, uygulamayı ABD'li bir şirkete satması ya da yasaklanmasını öngören ABD yasasının 19 Ocak'ta yürürlüğe girmesinden kısa süre önce, 170 milyon ABD'li tarafından kullanılan video paylaşım uygulaması erişime kapanmıştı.

Apple ve Google, yasalar uyarınca cezaya neden olabileceği için TikTok'u ABD'deki uygulama mağazalarından kaldırmıştı.

Uygulama, ABD Başkanı Donald Trump'ın yasağın uygulanmasını erteleyeceğini açıklamasının ardından yeniden kullanıma açıldı. Trump göreve geldiği ilk gün olan 20 Ocak'ta, opsiyon süresini 75 gün uzatarak 5 Nisan'a kadar erteleyen başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

İnternet trafiği eğilimlerini gösteren bir platform olan Cloudflare Radar'dan alınan verilere göre, TikTok yaklaşık bir ay boyunca iki dijital marketten kaldırılmasına rağmen, Ocak ayı sonlarında kapatma öncesine kıyasla kullanıcı trafiğinin yaklaşık yüzde 90'ını geri kazandı.