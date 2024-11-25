Tilki Bahçede Ekmek Buldu

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yiyecek arayan tilki, bahçesine girdiği evin sahibi tarafından beslendi.
Saçak beldesi Yeni Mahalle'de aç kalan tilki yiyecek aramak için bir evin bahçesine girdi.
Tilkinin evin bahçesinde yiyecek aradığını fark eden ev sahibi Uğur Gündoğdu, kapısının önüne ekmek parçaları koydu.
Kapının önündeki ekmekleri yiyen tilki, karnını doyurmasının ardından evden uzaklaştı.
Gündoğdu, tilkinin karnını doyurduğu anları kayda aldı.
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