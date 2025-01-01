Tilki, Erzincan\'da Tavukları Avladı

ERZİNCAN'da bir evin bahçesindeki kümese giren tilkinin tavukları yakalayıp götürdüğü anlar, kameraya yansıdı.
Yaylabaşı Mahallesi'nde dün gece Ahmet Polat'ın evinin bahçesindeki kümese aralıklara gelen tilki, 6 tavuğu tek tek yakalayıp götürdü. En son saat 04.58'de kümese gelen tilki, güvenlik kamerasına yansıdı.
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