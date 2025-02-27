Tilkiler Yozgat'ta Kedi Mamalarına Daldı

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Aç kalan tilkiler sokaklara bırakılan kedi mamalarına dadandı

YOZGAT - Yozgat'ta yoğun kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorlanan tilkilerin okul bahçesine girerek kediler için bırakılan mamaları yedi.

Yozgat'ta Kanuni Sultan Süleyman Özel Eğitim Meslek Okulu'nun bahçesinde dolaşan tilkiler bir süre yiyecek aradıktan sonra kediler için bırakılan mama ve yiyecekleri yedi. Karnını doyuran tilkilerin görüntüleri okulda görev yapan öğretmen tarafından cep telefonuyla görüntülendi.