Tillo'daki Türbe Geçici Kapatıldı - Son Dakika
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Tillo'daki Türbe Geçici Kapatıldı

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İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Türbesi, güçlendirme çalışmaları nedeniyle 15 gün kapalı kalacak.

Siirt'in Tillo ilçesindeki İbrahim Hakkı ve İsmail Fakirullah Hazretleri Türbesi güçlendirme çalışmaları nedeniyle geçici olarak ziyarete kapatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik himayesinde Tillo Kaymakamlığı ve Tillo Belediyesi ile İsmail Fakirullah Camii'ni Yaptırma, Yaşatma, Onarma, Çevresini Güzelleştirme ve Mallarını Koruma Vakfı işbirliğinde türbenin depreme karşı dayanıklılığının artırılması ve yapısal güvenliğinin güçlendirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Mardin Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından türbe için onaylanan tadilat ve güçlendirme çalışmaları uzman ekip tarafından yürütülecek.

Türbenin çalışma nedeniyle 15 gün kapalı kalması bekleniyor.

Çalışmanın planlanan süreden önce veya sonra tamamlanması halinde türbenin yeniden ziyarete açılacağı tarih kamuoyuna duyurulacak.

Kaynak: AA

İsmail Fakirullah, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tillo'daki Türbe Geçici Kapatıldı - Son Dakika

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