Tinubu, Gana\'nın Seçim Başarısını Övdü

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Nijerya Devlet Başkanı ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Dönem Başkanı Bola Ahmed Tinubu, topluluktaki liderlerden, demokratik olgunluk ve ulusal birliğe bağlılık modeli olarak Gana'daki son seçimlerden ilham almalarını istedi.

Tinubu, Nijerya'nın başkenti Abuja'daki Aso Rock Sarayı'nda düzenlenen "66. ECOWAS Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi"nin açılışında konuştu.

Tinubu, Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo-Addo ve Gana halkını, 7 Aralık'ta düzenlenen cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin barışçıl ve başarılı şekilde tamamlanmasından dolayı övdü.

Topluluk liderlerini, Gana'nın bu örnek tavrını benimsemeye çağıran Tinubu, şunları kaydetti:

"Bölgedeki herkesi bu iyi demokratik uygulamadan ders almaya ve bölgenin siyasi istikrarını sağlamak için ulusal birliğe öncelik vermeye davet ediyorum. Bu barışçıl geçiş tarzı, yalnızca Batı Afrika'da değil, tüm Afrika kıtasında bir demokrasi kültürü haline gelmelidir."

Tinubu, bazı Batı Afrika ülkelerinde demokratik yönetimin kesintiye uğramasının zorluklarına rağmen, bölgenin demokratik kazanımlar elde etmeyi sürdürdüğünü vurguladı.

ECOWAS Başkanı olarak ikinci dönemine başlayan Tinubu, ilk döneminde bölgesel entegrasyon, ekonomik büyüme, çatışmaların çözümü ve terörle mücadele konularında kaydedilen ilerlemelere dikkat çekti.