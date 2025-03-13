Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür - Son Dakika
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Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür

Ankara Valisi Şahin, sağlık çalışanlarını 14 Mart Tıp Bayramı'nda kutladı ve fedakarlıklarına teşekkür etti.

13.03.2025 12:16
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Ankara Valisi Vasip Şahin, "'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içerisinde görevlerini ifa eden tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyor, sağlık hizmetlerinde gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıkları için her birine en içten teşekkürlerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Şahin, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, sağlık hizmetlerinin toplumun sıhhati ve halkın yaşam kalitesi için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Bu kutsal mesleğe hayatını adamış hekimlerden hemşirelere, teknisyenlerden idari personele kadar sağlık hizmetlerinin her kademesinde emek veren tüm sağlık çalışanlarının, insanların şifa bulması, yaşam kalitesinin arttırılması doğrultusunda fedakarca çalışmalarına devam ettiğinin altını çizen Şahin, Ankara'nın son yıllarda sağlık alanında büyük mesafe kat ettiğini, sahip olduğu güçlü altyapı ve nitelikli insan kaynağı ile sağlık hizmetlerinde öncü bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

Şahin, şunları kaydetti:

"Şehrimizdeki hastaneler, modern tıbbın sunduğu imkanlar ve yenilikçi tedavi yöntemleri ile dünya çapında saygın bir konuma ulaşmıştır. Hastanelerimizdeki teknolojik altyapı, teşhis ve tedavi süreçlerindeki gelişmeler, sağlık çalışanlarımızın gayretleri ile birleşerek halkımıza daha kaliteli ve etkili sağlık hizmeti sunulmasını sağlamaktadır.

14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı içerisinde görevlerini ifa eden tüm sağlık çalışanlarımızı kutluyor, sağlık hizmetlerinde gösterdikleri üstün gayret ve fedakarlıkları için her birine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Görevlerini ifa ederken kaybettiğimiz sağlık çalışanlarımızı da şükranla yad ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Tıp Bayramı'nda Sağlık Çalışanlarına Teşekkür - Son Dakika

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