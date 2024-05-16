TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Kobani Davası kararı adaleti katletti - Son Dakika
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Kobani Davası kararı adaleti katletti

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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kobani Davası'nda verilen cezalara tepki gösterdi. Baş, iktidarın adaleti katlettiğini ve Türkiye halklarına meydan okuduğunu belirtti.

16.05.2024 19:47
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ANKARA - Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, Kobani Davası'nda verilen cezalara tepki gösterdi. Baş, "Adında adalet olan bir partinin, adaleti katleden bir partinin bir katliamına daha tanıklık ettik. İktidar 31Mart'ta yediği tokata cevabını bugün verdi. İktidar diyor ki 'Siz bana teslim olmazsanız, siz biat etmezseniz, siz direnmeye devam ederseniz, siz beni yenilgiye uğratmaya devam ederseniz ben de sizi hapislerde tutmaya devam ederim.'  İktidar bugün Türkiye halklarına meydan okudu" dedi.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Kobani Davası kararının ardından Sincan Cezaevi önünde açıklama yaptı. Davanın başından bu yana siyasi bir dava olduğunu ifade eden Baş, iktidarın insanların iktidar tarafından tehdit edildiğini iddia etti.

Baş şunları söyledi:

"Adında adalet olan bir partinin, adaleti katleden bir partinin bir katliamına daha tanıklık ettik. Üzülerek ifade ediyoruz, ülkemiz adına halkımız adına, bu ülkenin onurlu insanları adına gördüğümüz bu tablo bizi üzüyor. Ancak hepimize önemli görevler, önemli sorumluluklar yükleyen bir tablo ile karşı karşıyayız. Biz başından bu yana daha iddianame aşamasından bu yana bu davanın hukuk içinde değerlendirilemeyeceğini tümüyle siyasi saiklerle çöktürmek, susturmak, sindirmek için hazırlanan bir iddianame olduğunu bu amaçlarla bir yargılama yapılacağını söylemiştik. Geldiğimiz aşamada mahkeme heyeti özetle demiş oldu ki 'Evet bu dava siyasi bir davadır, burada yapılan savunmaların, burada söylenen sözlenen burada yargılanan insanların haklı olmasının hiçbir hükmü yoktur. Ferman yazılmıştır, bize düşen görev bu fermanın altına imza atıp kamuoyu ile paylaşmaktan ibarettir.' Bu son derece önemlidir ve belki de en az bugün onlarca yıl hapis cezasına çarptırılan arkadaşlarımızla ilgilidir. Bugün burada hukuku, adaleti katlederek verdikleri cezalar, asgari ücretle açlık sınırı altında yaşayan emekçiye söylenmiştir. 10 bin lira maaşla hayatını idame ettirmeye çalışan emekliye 'sus' denmektedir.  'Eğer siz bu bozuk düzene karşı hakkınızı savunursanız işte benim elimde bir yargı sopası var, hepinizi hizaya getiririm diye Türkiye'de yaşayan tüm onurlu insanlar bugün iktidar tarafından tehdit edilmektedir."

"İKTİDAR 31 MART'TA YEDİĞİ TOKATA BUGÜN CEVAP VERDİ"

Konuşmasında "İktidar 31 Mart'ta yediği tokata cevabını bugün verdi" diyen Baş açıklamasında şunları söyledi:

"Bizim için bugün verilecek mahkeme kararının bir önemi yok muydu, itiraf edelim vardı. 31 Mart'ta halktan yediği tokata iktidarın nasıl tepki vereceğini görmek için geldik buraya. İktidar 31Mart'ta yediği tokata cevabını bugün verdi. İktidar diyor ki " Siz bana teslim olmazsanız, siz biat etmezseniz, siz direnmeye devam ederseniz, siz beni yenilgiye uğratmaya devam ederseniz ben de sizi hapislerde tutmaya devam ederim". İktidar bugün Türkiye halklarına meydan okudu. Çok ustaca yaptıklarını kabul etmemiz lazım. Normalleşme tartışmalarının tam ortasında normalleşme dedik ama Kürt'e kadar normalleşme."

TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Kobani Davası kararı adaleti katletti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel TİP Genel Başkanı Erkan Baş: Kobani Davası kararı adaleti katletti - Son Dakika

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