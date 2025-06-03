TİP, TBMM Başkanlık Seçimlerini Boykot Etti

(ANKARA) - Türkiye İşçi Partisi (TİP), TBMM'deki Meclis başkanlık seçimlerini boykot ettiklerini belirterek, " Saray'ın noterliği haline getirerek saygınlığını ayaklar altına aldıkları TBMM'nin başkanlık seçimlerine katılmayıp boykot ettiğimizi, ülkemizin sürüklendiği karanlığın baş sorumlusu olan Saray Rejimi'yle demokrasicilik oynamayı reddettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz" ifadesini kullandı.

TİP'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TBMM'de Meclis Başkanlığı seçiminin bugün yapılacağı anımsatılarak, şunlar kaydedildi:

"Seçilmiş Hatay Milletvekilimiz Can Atalay, halkının oylarıyla milletvekili seçilmiş olmasına rağmen 2 yılı aşkın süredir görevini yapamamakta, halkın verdiği görevi yerine getirmesi Saray yargısı tarafından engellenmektedir. Hakkında üç ayrı Anayasa Mahkemesi kararı olmasına karşın, Anayasa'ya, kanunlara ve teamüllere aykırı bir biçimde Silivri'de esir tutulmaktadır.

Seçilmiş bir milletvekiline haklarını teslim eden Anayasa Mahkemesi kararını Genel Kurul'da okutarak bu tarihi utancı memleketin tarihinden silmeye yetkili tek makam olan TBMM Başkanlığı koltuğundaki kişi ise Anayasa'ya veya milletvekili yeminine değil, Saray'a ettiği sadakat yeminine sadık kalmış, temsil ettiği makama yakışır davranmakta ne acı ki acze düşmüştür.

Üstelik Can Atalay hakkındaki 'yok hükmündeki' sözde Yargıtay kararının TBMM Genel Kurulunda okutulduğu gün Genel Kurulda dahi bulunmayarak bu son derece kirli işi Meclis Başkan Vekiline havale edecek kadar da cesaretten yoksun davranmıştır. Bugün ise aynı kişi göz yumduğu bunca utanca rağmen tekrar Meclis Başkanı adayı olarak karşımıza çıkmaktadır.

"Bugün Saray Rejimi'nden farklı bir tutum beklemek ne yazık ki olası değildir"

Seçilmiş milletvekillerini, belediye başkanlarını ve Cumhurbaşkanı adaylarını hukuk darbesi ile esir alan, kayyumlarla halk iradesini hiçe sayan, her geçen gün memleketi biraz daha dibe batıran, yurttaşa alacak ekmek, ağaca yeşerecek toprak bırakmayan, Anayasa'yı askıya almayı kendine hak gören Saray Rejimi'nden farklı bir tutum beklemek ne yazık ki olası değildir.

Bununla birlikte sayısal olarak kazanmanın da olası görünmediği bir tabloda muhalefetin ortak bir kararlı duruş sergilemek yerine ayrı ayrı adaylar göstermelerini doğru bulmadığımızı da ifade etmek isteriz. Bu nedenlerle Saray'ın noterliği haline getirerek saygınlığını ayaklar altına aldıkları TBMM'nin başkanlık seçimlerine katılmayıp boykot ettiğimizi, ülkemizin sürüklendiği karanlığın baş sorumlusu olan Saray Rejimi'yle demokrasicilik oynamayı reddettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."