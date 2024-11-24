Tipide Mahsur Kalan İki Aile Kurtarıldı

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Tipide mahsur kalan iki aile kurtarıldı

MERSİN - Mersin- Karaman Ayrancı yolunda kar ve tipide araçlarıyla mahsur kalan 6 kişiden oluşan 2 aile jandarma ve karayolları koordinesiyle kurtarıldı.

Meteorolojinin uyardığı kar yağışı ve tipi Mersin'de de bin 500 rakım üzerinde etkili oldu. Kar yağışı ve tipi Mersin'in Erdemli ilçesi ile Karaman Ayrancı'yı birleştiren karayolunu da ulaşıma kapadı. Akşam saatlerinde tipide 2 otomobilde bulunan 6 kişi mahsur kaldı. Durum jandarmaya bildirildi. Bunun üzerine 4X4 tam donanımlı jandarma ekibi ile karayolları ekibi bölgeye sevk edildi. Mahsur kalan ailelere ulaşan ekipler onları kurtardı.

Aileler, Güzeloluk Jandarma Komutanlığına götürülürdü.