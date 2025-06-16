TIR'da 420 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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TIR'da 420 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

TIR\'da 420 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
16.06.2025 10:50
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Ceyhan'da durdurulan TIR'da 420 ruhsatsız tabanca bulundu, şoför tutuklandı.

ilçesinde durdurduğu bir TIR'da yüklü traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şoför H.E. (36) tutuklandı, yanındaki A.E. (20) serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, yasa dışı silah ve mühimmat ticaretinin önlenmesine yönelik başlatılan soruşturma kapsamında bir grubu takibe aldı. Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibat kuran ekipler, çok sayıda silahın bulunduğu değerlendirilen bir TIR'ın kent merkezine seyir halinde olduğunu belirledi. Plakası tespit edilip, takibe alınan TIR, Ceyhan ilçesinde durduruldu. Şoför H.E. ile yanındaki A.E.'nin indirildiği TIR'da arama yapan ekipler, dorsedeki traktörün çeşitli yerlerine gizlenmiş 420 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Şoför H.E. ile A.E. gözaltına alındı.

2 ŞÜPHELİ DAHA GÖZALTINDA

Ekipler, silahların ulaştırılacağını değerlendirdiği ve şüphelilerle bağlantılı olduğu belirlenen A.E.'yi (22) Şırnak'ta, M.D.'yi (24) de Şanlıurfa'daki adreslerine yapılan baskında gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüphelilerden H.E. ile yanındaki A.E. 'Silah ve mühimmat ticareti' suçlamasıyla Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan H.E. tutuklandı, A.E. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Diğer 2 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kaçakçılık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Ceyhan, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel TIR'da 420 Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika

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