Tır Devrildi: 100 Koyun Telef Oldu

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Konya'nın Kadınhanı ilçesinde küçükbaş hayvan taşıyan tırın devrilmesi sonucu 100 koyun telef oldu.

Ümit Dinçsoy yönetimindeki 51 BD 540 plakalı küçükbaş hayvan yüklü tır, Hacımehmetli Mahallesi'nde yol kenarına devrildi.

Kazada, araçta bulunan Emirhan ve Ahmet Dinçsoy hafif yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi ile belediye personeli sevk edildi.

Ekipler tırın kasasında bulunan 280 küçükbaş hayvandan 180'ini kurtardı. 100 hayvan ise telef oldu.

Sağlık ekibi, yaralılara kaza yerinde müdahale etti.