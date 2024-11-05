Tır Park Halindeki Araca Çarptı

Kağıthane'de, sokaktan dönen tırın dorsesinin park halindeki otomobile çarpıp aracı sürüklediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Seyrantepe'de seyreden tırın dorsesi ara sokaktan dönerken park halindeki otomobile çarptı.
Bu sırada tırın dorsesindeki koruma demirinin takıldığı otomobil sürüklenmeye başladı.
Sürücünün durumu fark etmediği tır seyrine devam etti.
Otomobilde ise hasar meydana geldi.
Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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