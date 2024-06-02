TIR Şoförüne Düğün Hediyesi: 15 Bin TL Değerinde TIR Lastiği - Son Dakika
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TIR Şoförüne Düğün Hediyesi: 15 Bin TL Değerinde TIR Lastiği

TIR Şoförüne Düğün Hediyesi: 15 Bin TL Değerinde TIR Lastiği

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğün yapan TIR şoförü Alican Yıldırım, arkadaşı tarafından piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi. Şaşkınlık yaşayan Yıldırım, farklı bir hediye ile sürpriz yapıldığını belirtirken, hediye eden arkadaşı ise çifte mutluluklar dileyerek lastiğin işlerine yarayacağını düşündüğünü ifade etti.

02.06.2024 11:42
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TIR şoförü Alican Yıldırım'ın (25) düğününde, arkadaşı tarafından piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi.

İslahiye ilçesinde yaşayan TIR şoförü Alican Yıldırım ile Büşra Yıldırım (23) çifti bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılanlar halaylar çekip eğlenirken, takı törenine geçildi. Davetliler gelin ve damada altın takarken, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı İbrahim Göğebakan ise süslediği ve piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiğini hediye etti. Davetliler alkışlarla çifttin mutluluğuna ortak olurken, Alican Yıldırım, hediye edilen TIR lastiği ile şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Farklı bir hediye ile sürpriz yaparak unutulmaz bir anıları olsun istediğini belirten İbrahim Göğebakan ise çifte mutluluklar dileyerek, şoför arkadaşının lastiğe ihtiyacı olabileceğini düşündüğünü belirtti. Göğebakan, "Düğünümüze altın yerine kara altın getirdim, yeni çiftlerimize hayırlı olsun. Nakliye işi yaptıkları ve takacağım altını bozdurup yine lastik alacakları için altın yerine lastik bayi olunca ben de lastik hediye ettim. İyi günlerde kullansınlar" dedi.

Kaynak: DHA

Gaziantep, İslahiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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