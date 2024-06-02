TIR Şoförünün Düğününde Piyasa Değeri 15 Bin TL Olan Lastik Hediye Edildi - Son Dakika
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TIR Şoförünün Düğününde Piyasa Değeri 15 Bin TL Olan Lastik Hediye Edildi

TIR Şoförünün Düğününde Piyasa Değeri 15 Bin TL Olan Lastik Hediye Edildi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde düğün yapan TIR şoförü Alican Yıldırım'a arkadaşı tarafından piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi. Hediye karşısında şaşıran Yıldırım, arkadaşının farklı bir sürpriz yaparak unutulmaz bir anı yaratmak istediğini belirtti.

02.06.2024 12:59
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, TIR şoförü Alican Yıldırım'ın (25) düğününde, arkadaşı tarafından piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiği hediye edildi.

İslahiye ilçesinde yaşayan TIR şoförü Alican Yıldırım ile Büşra Yıldırım (23) çifti bir düğün salonunda hayatlarını birleştirdi. Düğüne katılanlar halaylar çekip eğlenirken, takı törenine geçildi. Davetliler gelin ve damada altın takarken, damadın oto lastik işi yapan arkadaşı İbrahim Göğebakan ise süslediği ve piyasa değeri 15 bin TL olan TIR lastiğini hediye etti. Davetliler alkışlarla çifttin mutluluğuna ortak olurken, Alican Yıldırım, hediye edilen TIR lastiği ile şaşkınlık yaşadığını söyledi.

Farklı bir hediye ile sürpriz yaparak unutulmaz bir anıları olsun istediğini belirten İbrahim Göğebakan ise çifte mutluluklar dileyerek, şoför arkadaşının lastiğe ihtiyacı olabileceğini düşündüğünü belirtti. Göğebakan, "Düğünümüze altın yerine kara altın getirdim, yeni çiftlerimize hayırlı olsun. Nakliye işi yaptıkları ve takacağım altını bozdurup yine lastik alacakları için altın yerine lastik bayi olunca ben de lastik hediye ettim. İyi günlerde kullansınlarö dedi.

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

Kaynak: DHA

Gaziantep, İslahiye, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: TIR Şoförünün Düğününde Piyasa Değeri 15 Bin TL Olan Lastik Hediye Edildi - Son Dakika
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