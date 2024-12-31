TIR Sürücüleri Yeni Yıla Ailelerinden Uzakta Girdi

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TÜRKİYE'nin ihracat yükünü taşıyan TIR sürücüleri, yeni yıla Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'nda, ailelerinden uzakta girdi. Sürücüler, ailelerinin yeni yılını, cep telefonu ile görüntülü görüşerek kutladı.

Türkiye'den aldıkları ihracat yüklerini, Avrupa'nın çeşitli ülkelerine götürmek üzere Edirne'deki sınır kapılarına gelen TIR sürücüleri, yılın son gününe de yollarda girdi. Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen sürücüler, yeni yıla ailelerinden uzakta girmenin buruk sevincini yaşadı.

'YOLLARDA, ÇOCUKLARDAN UZAKTAYIZ'

Türkiye'den aldığı yükü Norveç'e götüren Ayhan Tüfekçioğlu, yeni yıla ailesinden uzakta girmenin üzüntüsünü yaşadığını söyledi. Tüfekçioğlu, "Ben uluslararası TIR şoförüyüm. Norveç'e gidiyorum. 25 senedir şoförlük yapıyorum. Yılbaşı falan artık gözümüz yok çünkü biz bayramda da seyranda da hep yollardayız. Herkes eğleniyor ama biz yoldayız, çocuklardan uzaktayız. Torunum oldu gidip daha göremedim. Telefonla görüntülü arayıp hasret gideriyoruz. Mecburuz, çalışacağız. Burada arkadaşlarla beraber çay, kahve böyle muhabbetle geçiriyoruz yılbaşını. Tabii ki hasret başka, ev başka" dedi.

'ÇOK ZOR BİR DURUM, HASRET DUYUYORUZ'

Mersin'den aldığı yükü Letonya'ya götüren Ediz Ölçer, "Çok zor bir durum, hasret duyuyoruz. Sürekli yollardayız, ekmek parası için. Ben zaten depremi yaşamış bir insanım. Hataylıyım ben. Diyecek bir şeyim yok yani. Hasretten başka bir şey yok. Çocuk özlemi, aile özlemi. Telefonla görüntülü görüşerek hasret gideriyoruz. Bir nebze de olsa içimizi rahatlatıyor ama sonuçta ekmek parası için yollardayız sürekli. Ailem de sürekli beni özlüyor. Çocuklar tabii ki babalarını özlüyor. Ailemi çok seviyorum, onların yeni yılını kutluyorum" diye konuştu.