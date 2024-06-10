Tiran'da Belediye Başkanı İstifasıyla Protestolar Sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Tiran'da Belediye Başkanı İstifasıyla Protestolar Sürüyor

Tiran\'da Belediye Başkanı İstifasıyla Protestolar Sürüyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifa etmesiyle başlayan protestolar, belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması talebiyle devam ediyor. Muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen protestoya katılanlar, Tiran Belediyesi önünde toplandı. Göstericiler, lastik yakma eylemi gerçekleştirirken, belediye binasına ve güvenlik güçlerine saldırdı. Protesto sırasında polisle göstericiler arasında arbede yaşandı. Protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanmasını talep etti.

10.06.2024 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, Belediye Başkanı Erion Veliaj'ın istifa etmesi ile "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulması" talebiyle düzenlenen protestolar sürüyor.

Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi ve Özgürlük Partisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen ve bugün 11'incisi yapılan protestoya katılanlar Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Göstericiler, önceki protestolarda olduğu gibi bugün de lastik yaktı. Belediye binasına ve güvenlik güçlerine sis bombası, yumurta ve farklı cisimler atan göstericiler binada ufak çaplı yangına da neden oldu.

Protesto sırasında polisle göstericiler arasında arbede çıktı. Bazı göstericiler, güvenlik güçlerinin kendilerine doğru göz yaşartıcı gaz sıktığını, aralarında yaralananlar olduğunu iddia etti.

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve muhalefet temsilcisi Dorjan Teliti, gösteride yaptığı konuşmada teslim olmayacaklarını ifade ederek haklının ve vatandaşın yanında olduklarını söyledi.

Teliti, "Diktatörlüğü kabul etmiyoruz. Daha iyi bir gelecek için birleştik çünkü birleşerek kazanabiliriz." dedi.

Aralarında muhalefet partilerinin milletvekillerinin de yer aldığı protestocular, Tiran Belediye Başkanı Veliaj'ın istifasını ve "belediyedeki yolsuzluk vakalarının kınanması ve duyurulmasını" talep etti.

Protestolar, mart sonunda "kamu görevlerini yerine getiren kişilerce pasif yolsuzluk" ve "mal varlığını beyan etmeyi reddetmek, mallarını saklamak veya yanlış beyan etmek" ile suçlanan eski belediye yetkililerinin gözaltına alınmasının ardından başlamıştı. Daha önce de belli aralıklarla protestolar düzenleyen göstericiler, eylemlerinin devam edeceğini duyurdu.???????

Kaynak: AA

Tiran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiran'da Belediye Başkanı İstifasıyla Protestolar Sürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:48 Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
10:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sinan Ateş’in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli’den ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinan Ateş'in eşiyle görüşecek olmasına Bahçeli'den ilk yorum
08:08 Dışişleri Bakanlığı’ndan Gazze’deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki ateşkes kararına ilk yorum: Katliamın sona ermesi bakımından önemli bir adım
07:46 Beştepe’deki zirveden çarpıcı detay Erdoğan, Akşener’e “Sizce seçimi neden kaybettik“ diye sormuş Beştepe'deki zirveden çarpıcı detay! Erdoğan, Akşener'e "Sizce seçimi neden kaybettik?" diye sormuş
04:41 Aşırı sağın seçim zaferi Fransa’yı karıştırdı Sokağa inen yüzlerce kişi Macron’a tepki gösterdi Aşırı sağın seçim zaferi Fransa'yı karıştırdı! Sokağa inen yüzlerce kişi Macron'a tepki gösterdi
10:57 Mourinho’nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı Mourinho'nun takımda kalmasını en çok istediği isim ortaya çıktı
10:30 Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor Altının gram fiyatında hareketlilik devam ediyor
10:20 Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı Vincenzo Montella, hakemlere demediğini bırakmadı
10:07 Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı Kısa çalışma ödeneği yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
09:52 Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor Bayram öncesi ikinci el araç piyasası durgunluğunu koruyor
09:51 Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti Fed kararı ve enflasyon verileri öncesi dolar yükselişe geçti
09:41 Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü Melisa Şenolsun, LCV filmiyle En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2024 11:16:05. #1.11#
SON DAKİKA: Tiran'da Belediye Başkanı İstifasıyla Protestolar Sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement