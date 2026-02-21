Tırdan Saman Düşmesi Sonucu Ölüm - Son Dakika
Tırdan Saman Düşmesi Sonucu Ölüm

21.02.2026 15:15
Izmir Kiraz'da tırdan saman balyası düşerek hayatını kaybeden Abdurrahman Avcı son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde park halindeki tırdan üzerine saman balyaları düşmesi sonucu hayatını kaybeden kişi, son yolculuğuna uğurlandı.

Abdurrahman Avcı'nın (53) cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından Ödemiş ilçesi Hamdibey Camisi'ne getirildi.

Avcı'nın cenazesi burada öğle vakti kılınan namazın ardından Ödemiş Ahrandı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan tır sürücüsü tutuklandı.

Olay

Karaburç Mahallesi'nde dün, Abdurrahman Avcı'nın yürüdüğü sırada park halindeki 16 LE 397 plakalı tırın dorsesindeki saman balyaları üzerine düşmüş, ağır yaralı olarak Kiraz Devlet Hastanesine kaldırılan Avcı, müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Jandarma ekipleri tır sürücüsü H.K'yi gözaltına almış, olay anı çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Tırdan Saman Düşmesi Sonucu Ölüm

