İzmir'in Tire ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde M.Ö.E. ile eşi Ş.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine 75 yaşındaki M.Ö.E., tabancayla eşine ateş etti. Kurşunları isabet ettiği Ş.E. kanlar içinde yere yığılırken M.Ö.E. aynı silahla intihar etti.
Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde M.Ö.E. ve Ş.E.'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaşlı çiftin cenazeleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Tire'de Çift Cinayeti ve İntihar - Son Dakika
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