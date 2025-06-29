Tire\'de Yangın Kontrol Altına Alındı

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Alacalı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, mahalledeki yerleşim yerleri, ağıllar ve samanlıklara sıçradı.

Çok sayıda kişi mahallenin içerisindeki hayvanlarını başka bölgelere götürdü.

Mahallede yaşayan vatandaşlar da tankerlerle yangına müdahale çalışmalarına destek verdi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Öte yandan yangından etkilenen 3 ev, 1 traktör ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.