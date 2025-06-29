Tire\'de Yangın: Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

İzmir'in Tire ilçesinde otluk alanda başlayıp, yerleşim yerlerine sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Alacalı Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, mahalledeki yerleşim yerleri, ağıllar ve samanlıklara sıçradı.

Çok sayıda kişi mahallenin içerisindeki hayvanlarını başka bölgelere götürdü.

Mahallede yaşayan vatandaşlar da tankerlerle yangına müdahale etmeye çalışıyor.

Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.