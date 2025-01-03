Giresun'un Tirebolu ilçesinde kamyonetin dere yatağına devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.
İlçenin Ortacami köyünde Faruk Pürçek'in (39) kullandığı 28 TB 805 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere yatağına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüyle Gülçin (38), Mustafa Emir (15), Miraç (10), Berat Efe Pürçek (3) ve Rezzan (34), Elif Naz (11), Ahmet Mert (9) ile Alperen Köse (4) ekiplerin çalışmasıyla dere yatağından çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince Tirebolu ve Görele Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Tirebolu'da Kamyonet Devrildi: 9 Yaralı - Son Dakika
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