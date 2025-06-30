Tırın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı yaşlı kadın, hayatını kaybetti.
R.M. yönetimindeki 33 AJL 380 plakalı tır, Şirinkuyu Mahallesi 15. Sokak'ta Melek Yağmuresen'e (73) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan Yağmuresen, kurtarılamadı.
Polis, tır sürücüsünü gözaltına aldı.
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