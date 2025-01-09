Tirupati'de Festivalde İzdiham: 6 Ölü

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YENİ DELHİ, 9 Ocak (Xinhua) -- Hindistan'ın güneyindeki Andhra Pradeş eyaletinin kutsal kabul edilen Tirupati kasabasında çarşamba gecesi geç saatlerde meydana gelen izdihamda, 4'ü kadın en az 6 kişi hayatını kaybederken, 25'ten fazla kişi ağır, yaklaşık 70 kişi ise hafif yaralandı.

Yerel bir yetkilinin perşembe günü telefonda verdiği bilgilere göre izdiham, yaklaşık 4.000 kişinin cuma günü kutsal "Vaikuntha Ekadashi" festivali kapsamında ünlü Tirumala tapınağında dua etmek için bir araya geldiği sırada meydana geldi.

Ağır yaralılar, tıbbi müdahale için hızlıca yerel devlet hastanesine kaldırıldı.

Yetkili, "Tirumala tapınağı, bir tepenin zirvesinde yer alıyor. İzdiham, binlerce kişinin kutsal Vaikuntha Ekadashi festivalini kutlamak için cuma günü tapınakta dua etmek üzere toplandığı tepenin eteklerinde meydana geldi" ifadelerini kullandı.

Yetkili, ağır yaralananların öncelikli olarak bölgedeki devlet hastanesine kaldırıldığını sözlerine ekledi.