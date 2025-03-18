TKP'den İmamoğlu'na Diploma Tepkisi

(ANKARA) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesi kararına, "Türkiye bu zihniyetten, bu zihniyeti var eden holdingler ve tarikatlar düzeninden kurtulmalıdır" tepkisini gösterdi.

TKP'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Gazeteci ve siyasetçilerin ardından bir diplomaya da operasyon çekilmiş oldu. Siyasi iktidar, en çok övündüğü 'seçim başarıları'nı yok hükmüne dönüştürecek bir şiddetle siyaset yapma ve seçme-seçilme hakkına saldırıyor. 'Enflasyonla mücadele önceliğimizdir' diyerek nüfusun çok büyük bölümünü daha da yoksullaştıran politikaları hayata geçiren hükümet, iki yıl sonra yapılacak bir seçimde adaylığı gündemde olan bir kişinin diplomasını iptal ettiriyorsa tükenmiş demektir. Türkiye bu zihniyetten, bu zihniyeti var eden holdingler ve tarikatlar düzeninden kurtulmalıdır. Türkiye Komünist Partisi bu doğrultuda mücadelesini sürdürürken seçme ve seçilme hakkının gaspına, siyaset alanının daraltılmasına ve emekçi halkın siyasete katılımının engellenmesine karşı durmaya devam edecektir."