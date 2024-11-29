TKP/ML Operasyonunda 3 Tutuklama

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İzmir merkezli 2 ilde terör örgütü TKP/ML'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İzmir ve Tokat'ta, terör örgütü TKP/ML'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü TKP/ML'nin talimatları doğrultusunda bildiri dağıttığı, afiş astığı, eylem ve etkinliklere katıldığı, örgüte yeni katılanlara ideolojik eğitim verdiği ve örgüte eleman temini konusunda çalışma yaptığı belirlenen 4 şüpheli hakkında 20 Kasım'da yakalama kararı verilmiş, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyonda şüpheliler yakalanmıştı.