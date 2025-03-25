TKP'nin 6 Üyesi Tutuklandı

(İSTANBUL) - Türkiye Komünist Partisi (TKP), aralarında İstanbul İl Başkanı ve Parti Meclisi Üyesinin de olduğu 6 üyesinin tutuklandığını bildirdi.

TKP, İstanbul Saraçhane'deki eylemlerinin ardından dün sabah saatlerinde gözaltına alınan 6 üyesinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklananlar arasında İstanbul İl Başkanı ve Parti Meclisi Üyesi Ahmet Dincel ile Parti Meclisi Üyesi Arda Hacıyusufoğlu da bulunuyor.

Tutuklamalara ilişkin TKP'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Talimatlı tutuklama gerçekleşti. İktidara ve yandaşlarına sesleniyoruz. Hepimize göz dağı vermeye çalıştığınız anlaşılıyor. Çaresiz olduğunuz da… Halkımız da Partimiz de boyun eğmeyecek. Mücadele büyüyecek." ifadeleri kullanıldı.

TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan da yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da gözaltına alınan ve bugün serbest bırakılmak üzereyken ani karar değişikliği ile tutuklama istemiyle mahkemeye çıkarılanlar bir bir tutuklanıyor. İl başkanımız dahil 6 TKP'li tutuklandı. Halkı böyle korkutamazsınız. Derhal tüm gözaltındakileri ve tutukluları bırakın!" dedi.