TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlayacak - Son Dakika
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TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlayacak

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu, üniversite öğrencilerine staj imkanı sağlayacak

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Deniz Celep, kadın girişimcilerin sayısını artırmak amacıyla üniversitedeki kız öğrencilere staj imkanı sağlayacaklarını söyledi. Celep, staj programıyla kadınların girişimciliğini ortaya çıkarmak, cinsiyet eşitliği farkındalığı oluşturmak ve istihdamda olmayan gençleri iş dünyasına kazandırmayı hedeflediklerini belirtti.

25.04.2024 10:23
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TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Başkanı Deniz Celep, kadın girişimcilerin sayısını artırmak amacıyla üniversitedeki kız öğrencilere staj imkanı sağlayacaklarını söyledi.

Celep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversitede öğrenim görenlerin yarısını kız öğrencilerin oluşturduğunu belirtti.

İş hayatına hazırlanan gençlerin eğitimini önemsediklerini kaydeden Celep, "İş hayatındaki kadınlar, girişim yapmaya çalışan kadınlar olarak onlara ne kadar başarılı örnek olursak onları o kadar özendirebiliriz diye düşünüyoruz. Bu kapsamda bu sene İzmir Kadın Girişimci Kurulu olarak da staj projemizi başlatıyoruz. 'Genç İşi' adlı proje kapsamında şu anda dört üniversiteyle görüşüyoruz. Pozitif ayrımcılık yaparak önce kız öğrencilerimizi eğitimlerine bağlı iyi eşleştirmeler yapıp, TOBB üyesi iş yerlerinde staj hakkı kazanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Celep, sanayide ara eleman ve aranan eleman sorunu yaşandığını aktararak, bu projeyle kadınların girişimciliğini ortaya çıkarmak, firmalarda çalışanlarda cinsiyet eşitliği ile ilgili farkındalık oluşturmak ve 18-25 yaş arasında olup istihdamda olmayanları iş dünyasına kazandırmak istediklerini ifade etti.

Proje kapsamında 100 civarında öğrencinin staj yapacağını anlatan Celep, programın eylül ayında başlayacağını dile getirdi.

Celep, staj programı dışında İşimiz Temiz, Yükselen Markalar, Sanayide Kadın Eli projelerini de yürüttüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"En büyük hedefimiz sürdürülebilir projeler yapmak. Cinsiyet eşitliğini tüm firmaların önemsemesini, firmalarımızda çalışan kişilerin eşit ücret, eşit haklara sahip olabilmesini amaçlıyoruz.

Ayrıca yönetim kurullarında, yönetimde kadın sayısını artırmak için nitelik ve niceliklerimizin yükselmesi adına ulusal ve uluslararası eğitimler, mentorluk destekleriyle kadın girişimci sayılarımızı artırmak için düzenli olarak eğitim programları ve faaliyetlerimize devam edeceğiz. İzmir özelinde ihracata ağırlık vereceğiz. İzmirli kadın girişimciler için Export Up gibi özel bir ihracat projesini de başlatacağız. Kurulumuzda ihracat yapanları yeni pazarlara ve katma değerli ürün satmalarına, ihracata başlamak isteyen kadın girişimcilerimizi de eğitim ve programlarla ihracata teşvik edeceğiz. TOBB KGK Başkanımız Nurten Öztürk'ün her zaman söylediği gibi 'kadın varsa yarın var' diyoruz ve çalışmalarımıza 81 ilde TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'nun büyük destekleriyle devam ediyoruz."

TOBB İzmir Kadın Girişimciler Kurulunun (KGK) koordinatörlüğü İzmir Ticaret Borsası (İTB) tarafından yürütüldüğünü aktaran Celep, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve İTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli'nin, kadınların iş hayatında var oluş çalışmalarında kendilerine büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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