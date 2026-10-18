Toç Bir-Sen Kırklareli'de 66 delegelin oy verdiği seçimde Hasan Gürsoy şube başkanı oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Son Dakika haberlerini kaçırma! YÜKLE

Toç Bir-Sen Kırklareli'de 66 delegelin oy verdiği seçimde Hasan Gürsoy şube başkanı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Toç Bir-Sen Kırklareli\'de 66 delegelin oy verdiği seçimde Hasan Gürsoy şube başkanı oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Toç Bir-Sen Kırklareli Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu'nda 82 delegeden 66'sının oy kullandığı seçimde Hasan Gürsoy şube başkanlığına seçildi. Gürsoy, yeni dönemde çalışanların hak ve menfaatleri için kararlılıkla çalışacaklarını belirterek destek veren üyelere teşekkür etti.

Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Kırklareli Şubesinin 2. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Kırklareli Ticaret Borsasında düzenlenen genel kurulda, gelir ve gider raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından??????? seçime geçildi.

Tek liste ile gidilen ve 82 delegeden 66'sının oy kullandığı seçimde, Toç Bir-Sen Kırklareli Şube Başkanlığına Hasan Gürsoy seçildi.

Seçimin ardından konuşma yapan Gürsoy, katılım sağlayan ve destek veren tüm üyelere teşekkür ederek, yeni dönemde de çalışanların hak ve menfaatleri doğrultusunda kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Genel kurula, Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Kırklareli Orman İşletme Müdürü İsmail Karakahya, Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar ve sendika üyeleri katıldı.

Kaynak: AA
KırklareliGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak Bu belgeyi bankaya sunmayanın kredi kartı kapatılacak
Fransa’da yürek burkan görüntü Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı Fransa'da yürek burkan görüntü! Yağmacılara direndi ama dükkanını kurtaramadı
Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam Cezaları infaz edildi Kutsal şehirde yasak ilişkiye idam! Cezaları infaz edildi
Hürmüz’de şaşırtan manzara Balık yerine iPhone avına çıktılar Hürmüz'de şaşırtan manzara! Balık yerine iPhone avına çıktılar
Karapınar’da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu Karapınar'da kuyumcu, telefondaki dolandırıcıyı fark edip yaşlı müşterisinin altınlarını korudu
Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu Dünyaca ünlü şarkıcı evinin havuzunda ölü bulundu
14:34
Kaos büyüyor ABD “Sizi uyarmıştık“ dedi, Macron’dan hamle gecikmedi
Kaos büyüyor! ABD "Sizi uyarmıştık" dedi, Macron'dan hamle gecikmedi
14:17
İstanbul Pendik’te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
İstanbul Pendik'te sel sularının yuttuğu otomobilden acı haber geldi
14:08
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
Selde mahsur kalan 8 aylık Zeynep bebeğin kurtarılma anları yürekleri ısıttı
14:07
İsyan ateşi büyüyor Milano’nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
İsyan ateşi büyüyor! Milano'nun ünlü meydanı savaş alanına döndü
13:35
İstanbul’daki sel felaketinde can kaybı 5’e yükseldi
İstanbul'daki sel felaketinde can kaybı 5'e yükseldi
12:52
Böyle ölüm görülmedi Rahibin son anları kamerada
Böyle ölüm görülmedi! Rahibin son anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2026 15:09:07. #7.12#
SON DAKİKA: Toç Bir-Sen Kırklareli'de 66 delegelin oy verdiği seçimde Hasan Gürsoy şube başkanı oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei