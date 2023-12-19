 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Togg, Nusaybin'de öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Togg, Nusaybin'de öğrencilere tanıtıldı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Misak-ı Milli İlkokulu ve Anaokulu'nda düzenlenen etkinlikte Togg, öğrencilere tanıtıldı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobili olan Togg, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Togg'un yerli ve milli olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin atılımlarını gösterdiğini belirtti. Etkinlikte ayrıca insansız hava araçları ve diğer alanlardaki yerlileşme ve millileşme adımları da anlatıldı.

Togg, Nusaybin\'de öğrencilere tanıtıldı
19.12.2023 - 09:27,
Abone Ol

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Togg, "Yerli Malı Haftası"nda öğrencilere tanıtıldı.

Misak-ı Milli İlkokulu ve Anaokulunda düzenlenen etkinlik kapsamında okul bahçesine getirilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, öğrenciler tarafından Türk bayraklarıyla karşılandı.

Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Türkiye'nin her alanda atılım göstererek geleceğe emin adımlarla ilerlediğini söyledi.

Togg'un her şeyiyle yerli ve milli olduğunu belirten Kayabaşı, "Hemen önümüzde gördüğünüz araç belli bir firmanın değil belli bir şirketin değil bu aziz milletin öz be öz ürünüdür, anasının ak sütü kadar helaldir. Hepimiz bununla gurur duyuyoruz. Kendi milli değerlerimizle, teknolojik kazananlarımızla istersek neleri başarabileceğimizi tüm dünyaya gösterdik." dedi.

Otomobilin yanı sıra insansız hava araçları, tıbbi ve diğer alanlardaki gelişmelerle hayatın her alanında yerlileşme ve millileşme adımlarının devam ettiğini aktaran Kayabaşı, öğrencilere düşen görevin bu şanlı bayrağı daima gönderinde tutmak ve atılımların daha iyisini yapmak olduğunu anlattı.

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, şube müdürleri ve veliler katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Yerli Malı, Nusaybin, TOGG, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Togg, Nusaybin'de öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika


09:17
İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00
Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31
İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12
2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09
GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32
Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
00:50
İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede? İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09
1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak

Son Dakika
09:17 İzlanda'da büyük panik! Haftalardır süren depremlerin ardından yanardağ patladı
09:00 Burak Deniz, Nilperi Şahinkaya'nın açtığı darp ve tehdit davasından beraat etti
08:31 İsrail'den Gazze'ye bir saldırı daha: En az 25 Filistinli öldürüldü
08:12 2'si kırmızı bültenle, 1'i acil yakalama mesajı ile aranan 3 suç örgütü lideri yakalandı
08:09 GQ Men of the Year 2023'te ödül alan Burak Özçivit, Gazze'de yaşanan katliama tepki gösterdi
07:32 Çin'de 6,2 büyüklüğünde deprem! 111 kişi yaşamını yitirdi, 220 kişi yaralandı
00:50 İYİ Parti'den istifa eden İbrahim Özkan'a canlı yayın sırasında protesto: Teşkilat burada satılmışlar nerede?
00:09 1 Ocak 2024'ten itibaren kafe ve restoranlar fiyat listelerini giriş kapısı ve masalara koyacak
00:04 100. yıl için basılmıştı! Yeni 5 liraların üzerindeki Atatürk görseli büyük tepki çekti
23:33 Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 09:34:41. #1.12#
SON DAKİKA: Togg, Nusaybin'de öğrencilere tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement