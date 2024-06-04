TOGÜ'de AFAD Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika
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TOGÜ'de AFAD Eğitimi Gerçekleştirildi

TOGÜ\'de AFAD Eğitimi Gerçekleştirildi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Taşlıçiftlik Kampüsü'nde AFAD Başkanlığının 100 bin arama ve kurtarma personeli hedefi doğrultusunda eğitim başladı. TOGÜ bünyesinde kurulan arama kurtarma ekibine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitimde afet durumunda yapılması gerekenler aktarıldı.

04.06.2024 12:07
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) AFAD eğitimi gerçekleştirildi.

TOGÜ Taşlıçiftlik Kampüsü'nde AFAD Başkanlığının 100 bin arama ve kurtarma personeli hedefi doğrultusunda, teorik ve uygulamalı eğitim başladı.

Bu kapsamda TOGÜ bünyesinde kurulan ve personelden oluşan arama kurtarma ekibine eğitim verildi. Eğitim, İl AFAD Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Eğitim kapsamında önce teorik, ardından TOGÜ kampüs alanında bulunan deprem eğitim alanında uygulama yapıldı.

Eğitimde afet durumunda arama kurtarma ekibinin yapması gerekenler aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel TOGÜ'de AFAD Eğitimi Gerçekleştirildi - Son Dakika

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