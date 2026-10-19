TOGÜ'de ICITS 2026 sempozyumu başladı, 170 bildiriden 71'i yüz yüze sunulacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

TOGÜ'de ICITS 2026 sempozyumu başladı, 170 bildiriden 71'i yüz yüze sunulacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TOGÜ\'de ICITS 2026 sempozyumu başladı, 170 bildiriden 71\'i yüz yüze sunulacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin düzenlediği 19. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2026) başladı. Sempozyuma gönderilen 170 bildiriden 71'i yüz yüze, diğerleri çevrim içi sunulacak; etkinlik 20 Ekim 2026 tarihine kadar sürecek.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından düzenlenen 19. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (ICITS 2026) başladı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, üniversitede düzenlenen açılış programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Eğri, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Onur Saraçoğlu, akademisyenler, araştırmacılar ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Kerem Kılıçer, açılışta yaptığı konuşmada, eğitim teknolojilerinin yapay zeka, veri analitiği, öğretmen eğitimi ve özel eğitim gibi birçok alanı kapsadığını söyledi.

Sempozyuma 170 bildiri gönderildiğini belirten Kılıçer, değerlendirmeler sonucunda 71 bildirinin yüz yüze, diğerlerinin çevrim içi sunulmak üzere programa alındığını kaydetti.

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Uğur Akın da sempozyumun bu yılki temasının "Eğitim Teknolojileri Yoluyla Disiplinler Arası Bir Geleceği Şekillendirmek" olduğunu ifade etti.

Eğitimde teknoloji kullanımının yalnızca dijital araçların sınıflara taşınmasıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Akın, yapay zeka, yazılım ve öğrenme bilimlerindeki gelişmelerin eğitim süreçlerini dönüştürdüğünü dile getirdi.

Akın, sempozyumun farklı disiplinlerden araştırmacıları buluşturarak yenilikçi fikirlerin ve akademik çalışmaların paylaşılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Açılış programında Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencileri tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Sempozyum, çeşitli oturumlarla 20 Ekim 2026 tarihine kadar devam edecek.

Kaynak: AA
GaziosmanpaşaBilgisayarTeknolojiEğitimGüncelTokatSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay Ülke yanarken yaptığı paylaşım olay!
İsyan dalgası dünyaya yayılıyor 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü İsyan dalgası dünyaya yayılıyor! 11 ülkede sokaklar savaş alanına döndü
Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı Bu kadarına pes: Belediye başkanı kendine saray yaptırdı
Gece yarısı açıldı 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü Gece yarısı açıldı! 2,5 saatlik yol 18 dakikaya düştü
2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı Sonrası korkunç 2 erkekle kaldığı otel odasının penceresine çıktı! Sonrası korkunç
Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı Futbolcuların maç öncesi kokladığı küçük tüplerin sırrı ortaya çıktı
14:10
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
En düşük emekli aylığı alan milyonları heyecanlandıran adım
13:52
Yasa dışı üreme ticaretini, çete liderinin eşi ihbar etmiş
Yasa dışı üreme ticaretini, çete liderinin eşi ihbar etmiş!
13:38
A Milli Takım’da Sergen Yalçın sesleri
A Milli Takım'da Sergen Yalçın sesleri
13:22
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak İşte muhtemel 11’ler
Alarmları kurun, akşam ortalık alev alacak! İşte muhtemel 11'ler
12:24
İstanbul’da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm Vali Gül nedenini açıkladı
İstanbul'da 5 bin kişinin katıldığı konserde 2 ölüm! Vali Gül nedenini açıkladı
11:57
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Kılıçdaroğlu ve Özel yine cenazede karşı karşıya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 14:25:45. #.0.3#
SON DAKİKA: TOGÜ'de ICITS 2026 sempozyumu başladı, 170 bildiriden 71'i yüz yüze sunulacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei